Стало известно, покинут ли "Аталанту" Коваленко и Малиновский

Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Игроки сборной Украины 25-летний Виктор Коваленко и 27-летний Руслан Малиновский не планируют покидать "Аталанту".

Коваленко проходит процесс адаптации, а Малиновский может сменить клуб только в случае хорошего предложения, рассказал агент игроков Сергей Серебренников.

"Ни Малиновский, ни Коваленко не говорили мне, что имеют проблемы с методами Джана Пьеро Гасперини (тренер команды. - Gazeta.ua). Это зависит от того, насколько разные игроки адаптируются к различным тренерам. Профессионал должен приспосабливаться.

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По Коваленко у меня нет информации об аренде. Думаю, это было бы нелогично. Считаю, он входит в планы клуба. Если вы верите в игрока, ему нужно дать время адаптироваться именно в вашем клубе.

Вокруг Малиновского всегда много слухов. Если поступит выгодное и конкретное предложение, очевидно, "Аталанта" рассмотрит ее. Но Руслан хорошо чувствует себя в Бергамо, у него контракт до 2024 года. Пока не хотел бы говорить о продлении соглашения, сейчас нет необходимости", - сказал Серебренников в интервью изданию Minuti Di Recupero.

В текущем сезоне "Аталанта" занимает 4-е место в серии А. В следующем туре команда украинцев сыграет против "Удинезе". Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Виктор Коваленко присоединился к "бергамаскам" в начале 2021 года.