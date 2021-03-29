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понедельник, 29 марта 2021 15:04

Нужно поменьше таких трансферов – Гасперини о переходе Коваленко

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Нужно поменьше таких трансферов – Гасперини о переходе Коваленко
Коваленко сыграл в футболке "Аталанты" лишь несколько минут. Фото "Аталанта"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини негативно высказался о трансфере полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко.

По словам Джан Пьеро, у команды мощный костяк, а последними удачными трансферами он называет покупку Ромеро, Пессины и Меле. Этих игроков руководство итальянской команды "вело" длительное время и знало, чего от них ждать.

С некоторыми новыми приобретениями, в том числе и с Виктором Коваленко, ситуация другая, отмечает специалист в интервью порталу Eco di Bergamo:

"Покупки в последний момент не нужны, они не функционируют. Нам нужно поменьше таких трансферов".

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В составе "Аталанты" выступают сразу 2 украинца, и если Виктор Коваленко пока не может похвастать результативными действиями, то Руслан Малиновский стал игроком основной обоймы Гасперини, забив 3 мяча и отдав 4 ассиста в 26 матчах сезона 2020/21.

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