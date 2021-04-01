"Мы сделали себе кумиров из игроков ротации клубов Западной Европы" - реакция соцсетей на ничью сборной Украины против Казахстана

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

В матче 3-го тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.

На гол Романа Яремчука гости ответили в начале 2-го тайма.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на неудачную игру команды Андрея Шевченко.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич пишет о недооценке соперника игроками сборной Украины.

"Respect. Это слово УЕФА пишет на рукавах игроков. Этому учат с малых лет во всех развитых странах. Сильные показывают пример уважения слабым. Богатые бедным. Власти народа. Есть ли у нас такие примеры? Вопрос риторический. Наши футболисты - часть нашего общества. дрожащего перед сильным и толкать слабого. Футболисты из системы "Шахтера" или "Динамо" плюют на всех остальных. Они на небесах обетованных. Остальные - лузеры. и этим лузера мы набросали сколько захотим. Не сейчас, так через 5 минут. Не из-за 5, так через 15. А уже минуте к 70-й, когда устали, страшно стало! Как так? Лузеры ", если играют по полной, могут и сопротивляться. Особенно с теми, кто пренебрежительно к ним относится. В этом причина сегодняшней ничьи. И ни в чем другом! "

Главный редактор журнала "Футбол"Артём Франков не в восторге от лидеров сборной.

"Как бы мы не ругали Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянку - это те люди, которые делают разницу. Едва ли не теряются в важный момент как Зубков, не мажут как Зинченко.

Мы сделали себе кумиров из игроков ротации клубов из Западной Европы. Бесспорно, они талантливы. На все 100 они - пример для подрастающего молодежи. Но даже в их клубах такие зарубы извлекают не они, а мужики с большими яйцами Ганс Ванаку, Илкай Гюндокан и Алехандро Гомес (ранее, сейчас Джан Пьеро Гасперини).

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло критикует игроки сборной Украины.

"Игроки и тренеры часто обижаются на критику со стороны болельщиков и журналистов. Я буду коротко - пижоны, шагом и Сан-Марино обыграть невозможно. Ваши отмазки никому не нужны. Всех интересует только результат. И обращаюсь к журналистам. Перестаньте писать о том, что наши игроки кого интересуют в ТОП лигах. Сегодня мы увидели реальную стоимость наших игроков и получили ответ на вопрос: почему многие не попадают в основные составы своих зарубежных клубов? ".

Главный редактор сайта "Трибуна" Олег Щербаков иронизирует, что матчи прошли в Киеве, а не Львове.

"Когда в следующий раз будете забирать матче сборной у Львова, думайте дважды".

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Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас пишет о поиске игры сборной Украины.

"А вот это уже настораживает. Результат абсолютно неудачный. А сборная при этом снова в поисках оптимальной формации. Еще никак не может нащупать свою игру. Необычный трехматчевую официальный цикл, так обнадеживающе начинался. А теперь его хочется побыстрее стереть из памяти ... "

Футбольный комментатор Евгений Зинченко считает, что ничья в матче против Франции имела негативный результат для сборной Украины.

"У меня к себе только один вопрос: зачем я это на ночь посмотрел?

Безответственность сыграла вничью против бездарности.

Так, судья, конечно, сами знаете кто. Но он нам мячи забивать не мешал.

Шансов мы не потеряли, ныть рано. Мы только потеряли две победы, черт той ничьи в Париже, с нее вся эта "стабильность" и началась".

Безответственность сыграла вничью против бездарности

Сборной нужно учиться на собственных ошибках, считает бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко.

"Наша Сборная по нисходящей сыграла три ничьи 1:1. Если после Франции была эйфория, после Финляндии- разочарование, то после Казахстана- полное опустошение. Важно вернуться к основанию, к организации игры. Всем сделать выводы и двигаться дальше".

Обозреватель сайта трибуна Александр Сажко отмечает отсутствие фарта для национальной команды.

"Наверное Шевченко сейчас будут разваливать жестко. Но этой ничьей не должно было быть. Дикий нефарт. Тренеры раз свою работу сделали, но реализация подвела.

Более 20 ударов по воротам, 1-2 не назначенных пенальти (на Артёму Довбику точно, на Жуниору Мораесу - скорее всего). Играли очень прилично, особенно первый тайм. Тотальное доминирование. Моментов на несколько игр.

Расслабились один раз, пустили соперника в штрафную - и пропустили.

Как иногда нам перло в прошлом отборе, так не прет совсем сейчас".

После 3 туров отбора к Кубку мира сборная Украины занимает 2-е место. Лидирует сборная Франции, которая опережает команду Андрея Шевченко на 4 очка. В стартовых 3 турах украинцы сыграли трижды вничью - против Франции, Финляндии и Казахстана. Осенью 2021 отбор к Кубку мира продолжится.