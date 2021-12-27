Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в "Шахтер"

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины 24-летний Артем Довбик не смог перейти в "Шахтер".

В юном возрасте Довбик был на просмотре в системе "горняков".

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"Я ездил лет в 13 или 14 в "Шахтер". Был турнир в Алуште, и какой-то селекционер увидел меня и пригласил через моего тогдашнего тренера в Донецк. Я потренировался недели две. Меня пригласил к себе директор академии и сказал, что хочет, чтобы я остался... Буквально через два часа меня набрал мой тренер из Черкасс и сказал, что я не подхожу "Шахтеру" и мне нужно возвращаться домой. Я так понял, что эта ситуация была связана с компенсацией за меня, о которой стороны не договорились, я вернулся, - сказал Довбик в интервью BurBuzz.

Артем Довбик является уроженцем Черкасс. Играл за местный "Днепр". Выступал за "Днепр", "Заря" Бельцы, датские клубы "Митьюлланд" и "Сеннерйокс". С 2020 года выступает за Днепр-1. Выступал за юношескую и молодежную сборную Украины. За национальную команду провел шесть матчей и забил два гола. Трансфермаркет оценивает футболиста в €5 млн.