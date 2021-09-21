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вторник, 21 сентября 2021 10:54

Стало известно, почему Шевченко отказался тренировать сборную Турции

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Стало известно, почему Шевченко отказался тренировать сборную Турции
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко отказался работать с национальной командой Турции.

Шевченко был не готов к новому вызову в карьере, сообщает журналист Игорь Цыганик.

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"Если коротко, то информация правдива, Шевченко предложили рассмотреть возможность возглавить сборную Турции.

Шевченко ответил, что на данном этапе не готов даже рассматривать этот вопрос. У Шевченко была возможность работать в Турции, но он не готов", - заявил инсайдер в программе "Цыганик LIVE".

Должность руководителя турецкой национальной команды была вакантной после отставки Шенола Гюнеша. Сборную Турции возглавил немец Штефан Кунц.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы. За это время смог вывести национальную команду на Евро-2020/21.

9 октября сборная Украины сыграет против Финляндии в отборе к Кубку мира.

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