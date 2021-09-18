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суббота, 18 сентября 2021 14:50

Миколенко рассказал, как его напугал Шевченко

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Миколенко рассказал, как его напугал Шевченко
Миколенко был основным левым защитником у Шевченко. Фото: УАФ

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил эпизод с бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Перед встречей с Португалией главный тренер сказал Миколенко: "Смеяться тут не надо, сынок. Мне не до смеха и никому не будет. Понятно?

"Если вспоминать тот момент, то я тогда не смеялся. Я испугался. Вообще я по жизни люблю улыбаться, смеяться, считаю, что это хорошо. Но в тот момент реально не смеялся, камера же не видела.

Я выходил на поле с Ромой Яремчуком, и мы смеялись. Но на тот момент, когда тренер сказал эту фразу, я не смеялся. Я испугался, честно. Очень переживал за игру. Может, это Андрей Николаевич на фарт так сделал, он перед Португалией нам напихал с Караваевым, и мы выиграли. Также с Испанией.

Я же не знаю, ход ли такой тренерский – на тот момент я сильно испугался. Просто не понял, мне это говорят или нет, – сказал Миколенко.

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Сборная Украины в октябре 2019 победила дома команду Португалии - 2:1 и заняла первое место в группе. Голы забили Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Криштиану Роналду.

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Дата
18
сентября

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