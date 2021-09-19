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Почему громкий конфликт в сборной Украины не будет решен

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Почему громкий конфликт в сборной Украины не будет решен
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Фото: УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины 64-летний Александр Петраков не вызвал на октябрьские матчи отбора на Кубок мира полузащитника "Аталанты" 28-летнего Руслана Малиновского.

Между тренером и игроком возникли разногласия в предыдущем окне матчей сборных. Против Казахстана Малиновский вышел в середине второго тайма. Против Франции сыграл последние минуты, а на товарищеский матч против Чехии вообще не поехал. Игрок изъявил желание вернуться в расположение своего клуба.

Главная причина противостояния - тренер не понимает и не знает, как использовать самого дорогого игрока сборной Украины по версии трансфермаркет. Петраков играет с двумя опорниками и двумя инсайдами в середине поля. На роль флангового игрока Малиновский не совсем подходит. Это не его позиция. Евро-2020/21 это только подтвердил. В опорной зоне Петраков использует одного чистого разрушителя. Здесь может действовать Тарас Степаненко или Сергей Сидорчук. Другой опорник - более креативный. На этой позиции конкуренция огромна - Александр Зинченко, Николай Шапаренко. Поэтому Малиновскому остается только роль игрока ротации.

Петраков максимально упрощает игру команды в середине поля. Полузащитники должны играть очень просто, чтобы избежать потерь в середине поля и атак на собственные ворота. От полузащиты требуется умение защищаться и быстро переводить мяч на фланги, через которые строятся атаки. Это не совсем футбол Малиновского. Руслан привык к доминированию на поле. Так играет его клуб "Аталанта". Похожая история с Зинченко, которому тоже найти место в составе трудно.

Игроки прекрасно понимают: в случае фиаско тренер сделает виноватыми их

Конечно, Руслану не может нравиться такое положение вещей. Он лучший ассистент серии "А" в прошлом сезоне, стал ведущим игроком "бергамасков" после ухода из команды Папу Гомеса, третий год подряд играет в Лиге чемпионов и стал самым дорогим футболист сборной.

Статус Малиновского позволяет ему надеяться на основу сборной. Квалифицированный тренер должен уметь использовать футболистов такого класса. С другой стороны, сам Малиновский должен быть большим профессионалом. Подстраиваться под новые требования и спокойнее воспринимать решение тренера.

Примирение невозможно. Для Петракова не имеет значения статус футболиста или его клуб. На молодежный Кубок мира-2015 в Новой-Зеландии он не взял одного из тогдашних крупнейших талантов Артема Радченко. На Кубок мира в-2019 году не поехала "звездочка" "Шахтера" Михаил Мудрик. Петраков взял ответственность за результат на себя. Если сборная сможет завоевать путевку на Кубок мира - то он прав, если нет, то у сборной будет новый тренер.

Ситуация с Малиновским может отразиться на сборной. Бесспорно,Руслан, учитывая его клубный статус, пользовался авторитетом в команде учитывая его клубный статус. Для молодых игроков он был примером. Если результата у команды не будет, игроки станут на сторону Малиновского. Они прекрасно понимают: в случае фиаско, тренер сделает виноватыми их.

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9 октября сборная Украины проведет выездной матч отбора на Кубок мира против Финляндии. 12 октября украинцы сыграют во Львове против сборной Боснии и Герцеговины.

В турнирной таблице команда Александра Петракова занимает второе место, опережая финнов по дополнительным показателям. У Финляндии еще одна игра в запасе. Победитель группы получит прямую путевку на Кубок мира. Вторая команда будет играть в стыковых матчах.

Автор: Сергей Тищенко
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20
сентября

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