Стало известно, почему "Динамо" не смогло приобрести Довбика

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Летом киевское "Динамо" пыталось подписать форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артёма Довбика.

Но Игоря Суркиса не устроила цена за нападающего, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Я знаю об официальной заинтересованности в услугах Довбика двух клубов - "Бешикташа" и "Марселя". Кроме того, после Евро-2020/21 Мирча Луческу настойчиво просил президента "Динамо" начать переговоры по Довбику. Переговоры начались, но цена, которую объявил "Днепр-1" за форварда, не устроила "Динамо".

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У Довбика контракт с "Днепром-1" еще на два года. А сумма, требуемая за него клубом, около €10 млн. Начиная от €5 млн и заканчивая €15 млн - в зависимости от того, какой клуб попросит. Если речь будет идти о "Динамо" или "Шахтере", то это будет €15 млн, а если какой-то европейский клуб, может, меньше. Такова политика "Днепра-1", - сказал журналист в эфире "Цыганик LIVE".

Артём Довбик выступает за "Днепр-1" с начала 2020 года. Нападающий также защищал цвета "Днепра" и выступал в чемпионатах Дании и Молдовы. В сборной Украины Довбик имеет роль запасного нападающего. Александр Петраков вызвал футболиста на матчи сборной в ноябре. Довбик вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро. Нападающий "Днепра-1" забил победный гол Швеции в овертайме.