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понедельник, 25 октября 2021 19:05

Петраков вызвал в сборную Малиновского, Коваленко и Гармаша

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Петраков вызвал в сборную Малиновского, Коваленко и Гармаша
Петраков забыл о своей бескомпромисности. Фото: Униан

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал 25 футболистов на ноябрьские матчи.

Вратари: Пятов, Бущан, Ризнык.

Защитники: Матвиенко, Кривцов, Соболь, Миколенко, Забарный, Качараба, Тымчик, Караваев.

Полузащитники: Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Буяльский, Зубков, Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Сидорчук, Цыганков.

Нападающие: Сикан, Гармаш, Яремчук, Довбик.

Резервный список: Лунин, Трубин, Конопля, Бондарь, Корниенко, Булеца, Харатин, Пихаленок.

11 ноября украинская сборная проведет домашний товарищеский матч с Болгарией, а 16-го сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной в последнем туре группового этапа отбора на КМ-2022.

Малиновского Петраков не вызвал на октябрьские матчи отбора КМ против Финляндии и Боснии.

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Гармаш последний раз играл за сборную Украины 9 октября 2017 года – 0:2 от Хорватии в квалификации ЧМ-2018. Коваленко – 28 марта 2021 года в матче квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1).

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