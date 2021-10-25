Петраков вызвал в сборную Малиновского, Коваленко и Гармаша

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал 25 футболистов на ноябрьские матчи.
Вратари: Пятов, Бущан, Ризнык.
Защитники: Матвиенко, Кривцов, Соболь, Миколенко, Забарный, Качараба, Тымчик, Караваев.
Полузащитники: Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Буяльский, Зубков, Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Сидорчук, Цыганков.
Нападающие: Сикан, Гармаш, Яремчук, Довбик.
Резервный список: Лунин, Трубин, Конопля, Бондарь, Корниенко, Булеца, Харатин, Пихаленок.
11 ноября украинская сборная проведет домашний товарищеский матч с Болгарией, а 16-го сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной в последнем туре группового этапа отбора на КМ-2022.
Малиновского Петраков не вызвал на октябрьские матчи отбора КМ против Финляндии и Боснии.
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Гармаш последний раз играл за сборную Украины 9 октября 2017 года – 0:2 от Хорватии в квалификации ЧМ-2018. Коваленко – 28 марта 2021 года в матче квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1).
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