Стало известно, почему Яремчук покинул "Динамо"

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины 25-летний Роман Яремчук не смог играть в "Динамо" из-за высокой конкуренции.

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что Яремчук не готов играть за первую команду киевлян.

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"Я Рому хорошо знаю. Он прошел все этапы: U-19, Динамо-2, Первая лига. Когда он перескочил в Первую лигу, у меня с Александром Ищенко (глава Академии "Динамо". -Gazeta.ua) был разговор. Мол, куда парня в Первую лигу? А он сказал, что потянет.

Я хорошо знал возможности Яремчука. Может быть, он не играл у меня центрального нападающего. Мы понимали, что Рома - молодой парень. Пятый нападающий. В "Александрию" ушел. Рано или поздно он очутился бы в "Динамо". Но тогда он был пятым", - сказал Хацкевич в эфире канала "Пряма червона".

Контракт Яремчука принадлежал "Динамо" с 2012-го по 2017 год. Киевляне продали нападающего в "Гент" за €2 млн плюс 30% от дальнейших продаж. Летом 2021 года Яремчук стал игроком "Бенфики" за €17 млн.