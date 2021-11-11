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четверг, 11 ноября 2021 16:25

"Яремчук может быть на уровне Шевченко" - Гецко оценил форвардов сборной Украины

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&quot;Яремчук может быть на уровне Шевченко&quot; - Гецко оценил форвардов сборной Украины
Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко оценил потенциал нападающих национально команды.

Гецко считает, что сильнейшим украинским нападающим сейчас является форвард "Бенфики" Роман Яремчук.

"Яремчук – человек с именем, который показал себя в Европе. На самом деле сегодня, я считаю, это лидер национальной сборной Украины. Это не просто лидер своей сборной, он еще и лидер своей команды – клуба европейского уровня. Это высококлассный футболист, который в дальнейшем может показать большие достижения Я его приравниваю, что он может заиграть где-то на уровне Андрея Шевченко.

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Что касается Артема Довбика, тоже неплохой игрок, больше бы ему уверенности, больше игровой практики давали бы.

Данила Сикана тянет Александра Петраков. Ну Сикан, я считаю, неплохой паренек, он прекрасно владеет всеми футбольными данными. У него есть скорость, ощущение гола и забивные моменты – все ему присуще. Возможно, он еще молод и играет большую роль. Хотя тренер ему доверяет, значит он заслуживает место в составе, заслуживает находиться в сборной Украины", – сказал Гецко для Youtube-канала vZbirna.

11 ноября Украина проведет спарринг с Болгарией. Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

16 ноября команда Александра Петракова проведет решающий матч отбора на Кубок мира против Боснии.

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