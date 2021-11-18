Возвращение в "Динамо"? На Ярмоленко нашелся покупатель

Лидер сборной Украины 32-летний Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

"Трабзонспор" ведет переговоры с "Вест Хэмом" о трансфере украинца зимой, сообщает Yeni Asır.

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Турецкий клуб лидирует в чемпионате и планирует серьезно побороться за золотые награды. "Трабзонспору" нужно заменить одного из своих лидеров Жервиньо, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Его контракт с "Вест Хэмом" действует до конца сезона.

В этом сезоне на счету Ярмоленко ноль результативных действий в 12 матчах за основу "Вест Хэма". Портал Transfermarkt оценивает экс-динамовца в €4 млн.