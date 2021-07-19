Стало известно, перейдет ли Ярмоленко в турецкие клубы

Полузащитник сборной Украины и "Вест Хэма" 31-летний Андрей Ярмоленко не планирует переход в турецкие клубы во время летнего трансферного окна.
Агент украинского футболиста Вадим Шаблий отметил, что никаких предложений не поступало, а сам Ярмоленко на отдыхе после изнурительного Евро, сообщает "Брутальный футбол".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команда Ярмоленко хочет приобрести Бущана
Турецкие СМИ активно сватают хавбека лондонского "Вест Хэма" в турецкие "Фенербахче" и "Галатасарай".
Андрей Ярмоленко в прошлом сезоне провел за "Вест Хэм" 21 матч и забил три гола.
Ярмоленко известный выступлениями за "Динамо" и "Боруссию" Дортмунд.
В составе сборной Украины на Евро Ярмоленко провел пять матчей, в которых забил два гола.
Комментарии