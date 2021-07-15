Не Ярмоленко. Назвали лучший гол Евро

Патрик Шик третий год играет в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Игрок сборной Чехии Патрик Шик стал автором лучшего гола Евро-2020/21.

УЕФА путем голосования определил автора лучшего гола Евро, сообщает сайт организации.

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Среди претендентов был забитый мяч лидером сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов. Но победил чех Шик, который забил в ворота сборной Шотландии на групповой стадии.

Форвард немецкого "Байера" заметил, что вратарь шотландцев далеко вышел из ворот и перекинул его ударом с середины поля.

Сборная Чехии смогла дойти до 1/4 финала Евро, где проиграла Дании. Патрик Шик известный выступлениями за "Спарту", "Сампдории" "Рому" и "Лейпциг". С лета 20220 года играет за "Байер". Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро, где проиграла Англии.