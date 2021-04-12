Стало известно, куда исчез легионер "Динамо"

Мухаммед Кадири будет искать себе новый клуб. Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" Мухаммед Кадири пропустит всю 2-ю часть сезона из-за травмы.

Гарнец вернулся в Киев из аренды в российском "Арсенале", но ни разу не попал даже в заявку команды.

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"Кадири прошел углубленный медосмотр в Германии, после чего восстанавливается по индивидуальной программе в Киеве.

Изначально было понятно, что до конца чемпионата он уже не сыграет. А уже в межсезонье будем думать и решать, что с ним делать дальше", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире "ТаТоТаке".

По информации программы, наставник "Динамо" Мирча Луческу не рассчитывает на футболиста и летом он покинет киевский клуб.

Мухаммед Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года. В сезоне 2019И20 был основным игроком команды и конкурировал за место в составе с Сергеем Сидорчуком. После прихода Мирчи Луческу отправился в свой предыдущий клуб "Арсенал" Тула, где задержался только на пол сезона. 17 апреля "Динамо" сыграет против "Шахтера" в рамках 21-го тура. Начало матча в 19:30.