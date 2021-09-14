Стало известно, кто заменит Соломона в матче против "Шерифа"

Михаил Мудрик является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Михаил Мудрик или Фернандо заменят одного из лидеров "Шахтера" Манора Соломона в стартовом матче Лиги чемпионов.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиям от матча в Молдове против "Шерифа".

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"У "Шерифа" много игроков, которые действуют на скорости, любят высокий ритм. Мы уважаем эту команду. Они тоже квалифицировались в группу Лиги чемпионов.

Мы уже провели один матч в чемпионате Украины после паузы. Сейчас предстоит игра Лиги чемпионов. Мы готовы. Поединок с "Шерифом" важнейший. Не думаю, что футболистов нужно сильно мотивировать. Они прекрасно знают, что сами должны быть хорошо мотивированы. Не нужно думать, фавориты мы или нет. Следует сконцентрироваться на матче, играть качественно и уважать соперника.

Кто заменит Соломона? Фернандо или Мудрик. Я уже знаю, но не скажу", - цитирует наставника" Шахтера "официальный сайт "горняков".

Манор Соломон не полетел в Молдову из-за религиозного праздника Йом-Кипур. Встреча с "Шерифом" начнется 15 сентября в 19:45. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В другом матче группы "Реал" будет играть против "Интера".