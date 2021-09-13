Лидер "Шахтера" пропустит старт в Лиге чемпионов из-за религиозного праздника

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера", 22-летний Манор Соломон, не сыграет в стартовом туре Лиги чемпионов против "Шерифа".

Соломон пропустит игру из-за иудейского национального праздника Йом-Кипур. В этот день верующим нельзя работать, пить и есть.

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"Я не сыграю в среду из-за нашего национальный праздник Йом-Кипур. Надеюсь, мои партнеры справятся с "Шерифом" без меня. Что касается "Интера" и "Реала", то буду не против, если мы сыграем с ними так же, как и в прошлом сезоне.

Я неплохо действовал против этих команд. "Реалу" забил два гола. На этот раз хочу сыграть еще лучше. Профессиональный рост важен для любого футболиста. Мне кажется, с каждым сезоном я играю все лучше и лучше ", - сказал Соломон в комментарии One.

Поединок между украинской и молдавской командами состоится 15 сентября в Тирасполе. Начало встречи в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. За это время он смог стать одним из лидеров команды.