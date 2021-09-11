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суббота, 11 сентября 2021 21:47

"Шахтер" продолжает преследовать "Динамо"

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&quot;Шахтер&quot; продолжает преследовать &quot;Динамо&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

В матче седьмого тура чемпионата Украины "Шахтер" победил "Днепр-1" - 2:0.

Что нужно знать о матче в Киеве?

Дисквалификация двух защитников для "Шахтера". Марлон и Додо пропускали матч из-за дисквалификации. У гостей смог восстановиться Артем Довбик, который из-за повреждения пропустил матчи сборной Украины.

Де Дзерби играл без форварда. Наставник "Шахтера" оставил в запасе Траоре. На острие атаки менялись Фернандо и Педриньйо.

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Гол Фернандо стал решающим. В начале матча бразилец забил красивый мяч дальним ударом. После чего "горняки" начали играть по счету, а гости вынуждены были раскрываться.

Потерянные шансы днепрян. Довбик и Когут имели возможности сравнять счет, но не хватило мастерства.

"Шахтер" играл без выраженного форварда

Проблемы в позиционной игре "Днепра-1". Играть первым номером против "Шахтера" команда Игоря Йовичевич пока не способна. Позиционные атаки не имели никакой остроты. "Шахтер" получил пространство и спокойно довел игру до победы.

Закономерная победа "Шахтера". Команда Де Дзерби была сильнее соперника по игре и заслужила три очка.

В турнирной таблице "Шахтер" отстает от "Динамо" на три очка.
15 сентября команда Дее Дзерби сыграет в первом туре ЛЧ против "Шерифа". А в следующем туре УПЛ проведет матч в Коваливке против "Мариуполя".

Автор: Сергей Тищенко
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