"Бенфика" и "Бавария" запугивают "Динамо": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Роман Яремчук не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Бенфіка"

Соперники украинских клубов в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионатах.

14 сентября "Динамо" начнет евро сезон матчем против "Бенфики". Португальский гранд не имел никаких проблем против "Санта-Клары" - 5:0. Бывший форвард киевлян Роман Яремчук записал в актив забитый мяч.

"Бавария" не имела никаких проблем с "Лейпцигом" - 4:1. Юлиан Налельсман в гостях одолел свою команду. В начале второго тайма счет был 3:0 в пользу "Баварии". "Лейпциг" отыграл один мяч и стремился вернуться в игру, но пропустил под конец матча.

"Барселона" пропускала очный тур чемпионата Испании.

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15 сентября "Шахтер" сыграет в гостях против "Шерифа". Команда Юрия Вернидуба принимала одного из лидеров чемпионата Молдовы "Петракуб". Игра завершилась победой действующего чемпиона Молдовы - 2:0.

Миланский "Интер" потерял очки в Серии А. Команда Симоне Индзаги сыграли вничью с "Сампдорией" - 2:2.

Мадридский "Реал" разгромил "Сельту" - 5:2. Хет-трик на свой счет записал Карим Бензема.

16 сентября "Заря" стартует в Лиге конференций. Первым соперником команды Виктора Скрипника будет шведский "Будё-Глимт". В матче 18-го тура соперник "Зари" не смог дома победить "Одд" - 1:1.

Другой соперник луганчан ЦСКА София тоже не смог победить в чемпионате Болгарии. Команда из Софии сыграла вничью с "Славией" 1:1.

"Рома" в зрелищном матче одолела "Сассуоло" - 2:1. Победный гол забил Стефан Эль-Шаарави в добавленное к матчу время.

В седьмом туре УПЛ "Динамо" в гостях победил "Металлист-1925", "Шахтер" дома победил "Днепр-1", а "Заря" поделила очки с "Рухом". Матч "Динамо" против "Бенфики" состоится 14 сентября. Начало игры в 22:00. На следующий день "Шахтер" будет играть против "Шерифа". Игра в Тирасполе начнется в 19:00. "Зоря" сыграет в Швеции против ""Будё-Глимт" 16 сентября.