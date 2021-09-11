В чемпионском стиле: почему "Динамо" победило "Металлист-1925"

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

В матче седьмого тура чемпионата Украины "Динамо" в гостях победил "Металлист-1925" - 2:0.

Что нужно знать о матче в Харькове?

Кадровые проблемы "Динамо". Из-за дисквалификации вне игры был Николай Шапаренко. Виталия Буяльский пропускал игру из-за травмы.

Преимущество гостей. Команда Мирчи Луческу имела игровое и территориальное преимущество над соперником.

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Сложное судейство. Арбитр матча Максим Козыряцкий имел все основания удалить форварда хозяев Марлисона. Не засчитал гол Кендзеры, и засчитал забитый мяч Гармаша после просмотра видеоповтора.

Чемпионский стиль. "Динамо" невнятно провело первый тайм, а после перерыва сразу решило судьбу поединка. В подобном стиле киевляне получали в прошлом сезоне, когда стали чемпионами.

Игра до забитого мяча. После пропущенного мяча хозяева полностью развалились. Команда Луческу имела все возможности доводить дело до разгрома.

Слабая игра Богдана Леднева

Леднев не воспользовался своим шансом. Из-за травмы Буяльского полузащитник динамовцев получил свой шанс, но в перерыве был заменен из-за слабой игры.

Третий гол Цыганкова. Лидер киевлян в последних трех матах забил четыре гола.

Слабая форма Вербича. Бывший лидер "Динамо" вышл на замену во втором тайме, но ничего не показал.

"Динамо" после семи туров набрало 19 очков и возглавляет турнира таблицу УПЛ. 14 сентября команда Мирчи Луческу сыграет в первом туре ЛЧ против "Бенфики". Игра начнется в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте. 18 сентября динамовцы сыграют в матче восьмого тура УПЛ против "Александрии". Начало игры в 19:30.