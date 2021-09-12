Яремчук помог "Бенфике" разгромить "Санта-Клару" перед игрой с "Динамо"

Роман Яремчук забил второй гол в чемпионате. Фото: с официального сайта "Бенфики"

11 сентября "Санта-Клара" принимала ближайшего соперника киевского "Динамо" в Лиге чемпионов лиссабонскую "Бенфику" в матче 5-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла на стадионе "Эштадиу де Сан Мигел" в городе Понта-Делгада. Матч завершился победой "Бенфики" со счётом 5:0.

На 42-й минуте счёт открыл нападающий Родриго Перейра. На 53-й минуте отличился форвард Дарвин Нуньес. На 58-й минуте полузащитник Рафаэл Силва довёл дело до разгромного. На 62-й минуте Дарвин Нуньес оформил дубль. А на 68-й минуте украинский нападающий Роман Яремчук установил окончательный счёт.

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За пять туров "Бенфика" набрала 15 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии. "Санта-Клара" (4) – на 13-й позиции.