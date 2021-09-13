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понедельник, 13 сентября 2021 21:01

Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"

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Вывел &quot;Шахтер&quot; в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте &quot;Шахтера&quot;
Михаил Мудрик и Алекс Великих. Фото: Facebook Алекса Великих

21-летний Михаил Мудрик удачно провел старт сезона. Вингер помог своему клубу "Шахтеру" выйти в Лигу чемпионов. Мудрик организовал второй решающий гол в ворота "Монако", в Харькове.

В составе молодежной сборной Украины забил победный гол в ворота Армении, удачно реализовав штрафной удар. Победа позволила команде Руслана Ротаня стать лидером отборочной группы к Евро-2023.

Итальянский скаут Алекс Великих специально для Gazeta.ua больше подробно рассказал о талантах и перспективах Мудрика.

Как оцените талант Мудрика?

Мудрик - один из самых больших талантов среди молодых украинских игроков. Он формировался сразу в нескольких школах - "Металлиста", "Днепра" и уже потом "Шахтера", что дало ему толчок для развития таланта. Была возможность работать в разных системах подготовки игроков.

Михаила иногда воспринимают критично в Украине из-за советского менталитета. Пока не все привыкли видеть у себя игроков с такой искренней поведением как на поле, так и за его пределами. Если бы Мудрик был бы бразильцем или португальцем, то все бы говорили о таланте или феномен, но Михаил украинец, и не нужно осуждать его за яркую внешность или стиль игры.

"Шахтер" не продаст Мудрика меньше, чем за €20 млн

Каковы его сильные и слабые стороны?

Техника работы с мячом, скорость, умение обыграть один в один, убежать от соперника, раскованное поведение и поле и уверенность в себе, лидерские качества -это сильные стороны. Из-за возраста еще он не очень стабилен и требует тренерского доверия и имеет усовершенствовать тактическую гибкость.

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Способен Де Дзерби слепить из него звезду хоть украинского масштаба?

Да. Сейчас Мудрик получил тренера, который может его полноценно раскрыть и верит в его талант. Итальянский наставник доверил место на поле Мудрику в важном матче против "Монако", когда нужно было преломлять ход игры и было не до экспериментов.

Де Дзерби имел подобный опыт в своем предыдущем клубе "Сассуоло", когда работал с молодыми игроками и формировал их для взрослого футбола.

Какие у него перспективы в "Шахтере"?

Мудрик сможет в этом сезоне составить сильную конкуренцию в основном составе Манору Соломону. После продажи израильтянина стать ведущим игроком команды.

Что нужно ему сделать для вызова в сборную Украины?

Михаил смог себя зарекомендовать в "молодежке". Теперь может стать одним из кандидатов в национальную команду. Александр Петраков показал в матче против Чехии, не боится доверять молодым футболистам. Тренер должен обратить внимание на Мудрика за его скоростные качества, которые важны для построения игры в атаке Петракова.

Перспективы Мудрика в национальной команде будут зависеть исключительно от игры за клуб. Если Михаил будет стабильно играть - вызов в сборную не заставит себя ждать. Неважно, кто будет тренером.

Мудрик больше всего подходит для испанского чемпионата

Какова его трансферная цена?

Считаю, что Мудрика дешевле € 20 млн сейчас никто не продаст. Стоимость Мудрика будет только расти. "Шахтер" не является клубом, который легко и дешево продает своих игроков, а поэтому сразу из-за цены отпало много кандидатов на приобретение футболиста. Хотя интересовались клубы из Германии и Италии.

Для каких команд и чемпионатов этот игрок может быть интересным?

Мудрик интересен прежде командам которые играют в скоростной, атакующий футбол. Чемпионат Нидерландов он бы точно разорвал бы. Относительно топ-5, то Испания наиболее подходит. В Германии в "Боруссии" Дортмунд или СБ "Лейпциг" он бы не затерялся бы. В Италии было бы трудно из-за большой роли тактической составляющей, но для "Ромы" или "Наполи" он бы подошел. В АПЛ в "Ливерпуле" с Юргеном Клоппом, или "Лидсе" Марсело Бьелса мог бы засиять.

Михаил Мудрик дебютировал в УПЛ в 18 лет. Выступал на правах аренды за "Арсенал" и "Десну".

В текущем сезоне "Шахтер" занимает второе место в УПЛ. "Горняки" отстают от "Динамо" на три очка.

15 сентября команда Роберто Де Дзерби сыграет в первом туре ЛЧ против "Шерифа". Начало игры в 19:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
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