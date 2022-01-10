Стало известно, кто может заменить Шевченко в "Дженоа"

Итальянский тренер Давиде Баллардини может стать новым наставником "Дженоа".

В этой должности Баллардини заменит Андрея Шевченко, если его отправят в отставку, сообщает Теlenord.it.

После поражения от "Специи" руководство "Дженоа" рассуждает о смене тренера.

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Возможным кандидатом на должность главного тренера "грифонов" называется Баллардини, которого Шевченко заменил на этом посту.

Также есть вероятность приглашения Роландо Марана, работавшего в генуэзском клубе в 2020 году, или другого специалиста.

У Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" – одна победа, три ничьих и шесть поражений. Команда украинского тренера находится на 18 месте.

9 января "грифоны" дома уступили "Специи", которая также ведет борьбу за сохранение прописки в Серии А. Шевченко отсутствовал на игре из-за коронавируса.

13 января "грифоны" сыграют против "Милана" в Кубке Италии, а через четыре дня в гостях против "Фиорентины" в Серии А.