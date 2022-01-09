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воскресенье, 09 января 2022 21:45

"Дженоа" без Шевченко проиграл украинское дерби в чемпионате Италии

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&quot;Дженоа&quot; без Шевченко проиграл украинское дерби в чемпионате Италии
Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Дженоа" дома проиграл "Специи" – 0:1.

Что нужно знать об игре в Генуе?

Без тренеров. Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус перед игрой и был изолирован. Наставник "Специи" Тиаго Мотта пропустил игру из-за дисквалификации.

Украинское дерби. Оппонентами были бывший тренер сборной Украины Шевченко и игрок национальной команды Виктор Коваленко. Полузащитник "Специи" вышел в конце матча и отыграл последние 10 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби

"Специя" могла решить судьбу матча в первом тайме. В первой половине игры гости имели возможность забить несколько мячей в ворота соперников и закрыть вопросы победителя, но ограничились только одним мячом. Подвела реализация.

"Дженоа" вернулся в игру после замен. После перерыва хозяева провели три замены и вернулись в игру. "Грифоны" завладели инициативой и создали несколько моментов, чтобы сравнять счет, но не смогли забить.

"Дженоа" мог спасти ничью во втором тайме

Игра низкого уровня. На поле было больше борьбы, чем футболу. Команды создавали больше моментов благодаря ошибкам соперника, чем своим действиям. "Специя" была более успешной в единоборствах и скоростных показателях, потому смогла победить.

Проблемы Дженоа в обороне и атаке. Команда Шевченко снова не поразила. В чистую проиграла первый тайм конкуренту за выживание. После перерыва смогли изменить игру, но не использовала свои шансы. "Грифоны" выглядели не убедительно в оборонительных действиях и прямолинейно в атаке.

Команда Шевченко усугубила свое турнирное положение. Проиграв прямому конкуренту за выживание, у "Дженоа" уже пять очков отстает от спасительного 17-го места в таблице.

В следующем матче "Дженоа" сыграет в 1/8 финала Кубка Италии против "Милана". Матч состоится 13 января. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В Сергеи А "грифоны" померяются силами с "Фиорентиной" 17 января.

Автор: Сергей Тищенко
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