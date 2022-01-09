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воскресенье, 09 января 2022 19:38

В Шевченко обнаружили коронавирус второй раз за 12 дней

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В Шевченко обнаружили коронавирус второй раз за 12 дней
Шевченко никак не выберется из болезни. Фото: Reuters

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко пропускает сегодняшнюю игру 21-го тура чемпионата Италии со "Специей". Украинский специалист сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте.

28 декабря 2021 года Шевченко заразился коронавирусом и рисковал пропустить игру 20-го тура итальянской Серии А с "Сассуоло" (1:1), которая состоялась 6 января. 5 января украинец сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19 и сможет присутствовать на матче. Сегодня, 9 января, пресс-служба "Дженоа" сообщила, что Шевченко сдал положительный тест на коронавирус и будет отсутствовать на матче со "Специей". Руководит "Дженоа" в матче помощник Шевченко Мауро Тассотти.

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Команда под руководством Андрея Шевченко еще ни разу не выигрывала в чемпионате Италии. Две последние встречи "Дженоа" завершил вничью.

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