Стало известно, когда Усик может провести бой с Джошуа

Александр Усик может стать чемпионом мира в следующем бою. Фото: MatchroomBoxing

Украинский боксер 34-летний Александр Усик может провести бой против чемпиона мира Энтони Джошуа летом.

Этот бой планируют устроить в августе, если британец не проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

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"На бой Джошуа - Усик есть две даты - 21 и 28 августа. Бой состоится, если Фьюри и Деонтей Уайлдер не договорятся об отступных, WBO, скорее всего, назначит бой Джошуа - Усик", - написал Коппинджер в Twitter.

Суд решил, что Тайсон Фьюри должен в сентябре провести третий бой против Деонтея Уайлдера, поэтому поединок Джошуа - Фьюри оказался под угрозой срыва и промоутеры ищут альтернативы. Украинец претендент на пояс WBO, которым владеет Джошуа.