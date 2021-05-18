Бой Фьюри и Джошуа под угрозой срыва

Деонтей Уайлдер хочет провести третий бой с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters

Бой за звание абсолютного чемпиона мира между чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри и владельцем титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа может не состояться.

Помешать проведению поединка пытается американский боксер Деонтей Уайлдер. сообщает ESPN.

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Арбитражный судья Даниэль Вайнштейн принял решение в пользу Уайлдера по делу о третьем поединке между Деонтеем и Фьюри. Таким образом, суд постановил, что Уайлдер и Фьюри должны провести третий бой до 15 сентября.

Ранее Фьюри заявил, что его бой с Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

Промоутер британца Боб Арум заявил, что подчинится решению суда. Таким образом, бой Фьюри и Джошуа может быть перенесен на ноябрь или декабрь.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером состоялся 1 декабря 2018 и соперники не смогли определить победителя. Реванш оппоненты провели в феврале 2020 года, победу техническим нокаутом в седьмом раунде одержал Тайсон. Фьюри и Джошуа предстоит провести в 2021 году два поединка, которые определят сильнейшего боксера современности в супертяжелом весе. Если бой не состоится, то украинский боксер Александр Усик имеет шанс провести бой против Джошуа.