Стало известно, сколько получат Фьюри и Джошуа за чемпионский бой

Гонорары чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за первый бой составят минимум по $100 млн.
Британские боксеры проведут 14 августа бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок состоится в Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.
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$150 млн выплатят организаторы поединка - королевство Саудовской Аравии.
Ожидается, что бой соберет более 1 млн платных трансляций в США и более 2 млн - в Великобритании.
Реванш планируется организовать в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в конце 2021 года.
Джошуа и Тайсон Фьюри предстоит провести подряд два чемпионских поединка, которые определят сильнейшего боксера в супертяжелом весе современности.
Украинский боксер Александр Усик был одним из претендентов на бой против Джошуа, но теперь будет биться против другого британца - Джо Джойса.
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