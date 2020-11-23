Стало известно, когда Роналду покинет "Ювентус"

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается покидать туринский клуб до завершения контракта.

В португальца сложились прекрасные отношения с тренером туринцев Андреа Пирло, вроде тех, что у него были с Зинедином Зиданом в "Реале", сообщает Tuttosport.

Роналду нравится стиль работы наставника "старой синьоры", его идеи. А Пирло нравится готовность Роналду к сезону, его энтузиазм.

Поэтому Криштиану не покинет "Ювентус" до окончания срока контракта - до лета 2022 года.

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В текущем сезоне Криштиану Роналду забил 8 голов в 5 матчах Серии А.