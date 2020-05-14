Стало известно, когда официально возобновит матчи Серия А

"Ювентус" с Криштиану Роналду возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Фото: REUTERS

Чемпионат Италии по футболу официально возобновит свои матчи 13 июня.

Такое решение было принято ассамблеей первенства и учитывает требования Совета министров Италии и медицинских протоколов, сообщает официальный сайт Серии А

С 18 мая клубы могут восстановить командные тренировки. Пока же игроки занимаются индивидуально, или маленькими группами.

Легионеры, которые покидали Италию, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Даже звездный Криштиану Роналду вынужден сидеть дома две недели после возвращения из родной Португалии.

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Чемпионат Италии был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 26 туров. Лидером турнирной таблицы является "Ювентус", который опережает "Лацио" на одно очко.