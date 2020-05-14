Стало известно, когда должен возобновиться футбольный сезон в Украине

Футбольный сезон УПЛ должен возобновиться 30 мая.
Клубы будут играть при пустых трибунах. Матчи будут проходить два раза в неделю. Чемпионат ориентировочно должен завершиться 19 июля, пишет, ссылаясь на свои источники, "Трибуна".
Киевское "Динамо" уже официально подтвердило, что чемпионат должен возобновиться именно 30 мая.
Команды уже приступили к полноценным тренировкам. Игроки должны проходить тесты на коронавирус.
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В УПЛ были сыграны 23 тура. Лидером турнирной таблицы является "Шахтер", опережающий "Динамо" и "Зарю" на 13 очков. Командам осталось сыграть еще 9 туров, полуфинал и финал Кубка Украины.
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