Стало известно, какой клуб хочет тренировать Шевченко

Главный тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко хочет возглавить "Милан".
Сейчас Шевченко сконцентрирован на работе в национальной команде, но в будущем хочет работать в Серии А.
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"Тренировать "Милан" - моя цель. Однако сейчас я сосредоточен на сборной Украины.
Мы создали прекрасный проект и ждем от него результатов. А после этого я хотел бы тренировать "Милан" - клуб моего сердца", - сказал тренер в комментарии RAI Sport.
Андрей Шевченко начал тренерскую карьеру в сборной Украины. Сначала был ассистентом главного тренера, а с лета 2016 года возглавляет национальную команду.
За пять лет своей работы смог вывести сборную на Евро-2020/21 и дивизион А Лиги Наций.
В качестве игрока Шевченко выступал за "Милан" в сезонах 1999/2006 годов.
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