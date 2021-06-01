Стало известно, какой клуб хочет тренировать Шевченко

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко хочет возглавить "Милан".

Сейчас Шевченко сконцентрирован на работе в национальной команде, но в будущем хочет работать в Серии А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сборная Украины тренировалась без Шевченко

"Тренировать "Милан" - моя цель. Однако сейчас я сосредоточен на сборной Украины.

Мы создали прекрасный проект и ждем от него результатов. А после этого я хотел бы тренировать "Милан" - клуб моего сердца", - сказал тренер в комментарии RAI Sport.

Андрей Шевченко начал тренерскую карьеру в сборной Украины. Сначала был ассистентом главного тренера, а с лета 2016 года возглавляет национальную команду. За пять лет своей работы смог вывести сборную на Евро-2020/21 и дивизион А Лиги Наций. В качестве игрока Шевченко выступал за "Милан" в сезонах 1999/2006 годов.