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понедельник, 31 мая 2021 15:22

Шевченко рассказал, против какой сборной не хочет играть на Евро

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Шевченко рассказал, против какой сборной не хочет играть на Евро
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет избежать матча против Италии на Евро-2020/21.

Наставник национальной команды считает, что у итальянцев мощный состав и отличный тренер, сообщает RAI Sport.

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"Сборная Италии - отличная команда, которая может выиграть чемпионат Европы. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды прекрасный состав и хороший тренер", - сказал Шевченко.

Сборная Украины стартует на Евро матчем против Нидерландов, который состоится 13 июня. Также в нашем квартете сыграют Австрия и Северная Македония.

На стадии 1/8 финала украинцы могут сыграть со сборной Италии.

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