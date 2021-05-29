У первого соперника Украины на Евро появился больной голкипер

Силлессен болеет без симптомов. Фото: Reuters

Вратарь "Валенсии" и сборной Нидерландов Яспер Силлессен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает AD.

Болезнь протекает бессимптомно, но голкипер точно не сможет отправиться со сборной на тренировочный сбор в Португалию, где нидерландцев ждет товарищеский матч против Шотландии (2 июня). Также он не сможет принять участие в спарринге со сборной Грузии (6 июня).

Главный тренер "оранжевых" Франк де Бур пока не планирует вызывать в сборную нового голкипера. В его расположении остаются Тим Крул с "Норвича" и вратарь "Аякса" Мартен Стекеленбург.

Скорее всего, Силлессен успеет вернуться к работе с командой к старту чемпионата Европы-2020.

В сезоне-2020/21 30-летний вратарь сыграл только 10 матчей за "Валенсию". В составе главной команды своей страны Силлессен провел 60 игр.

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Сборная Нидерландов - первый соперник Украины на Евро-2020. Команды сыграют 13 июня в Амстердаме. Ранее тренер Нидерландов Франк Де Бур назвал счет, с которым победит Украину.