Сборная Украины потеряла обладателя Кубка мира

Георгий Цитаишвили решил изменить гражданство. Фото: Федерация футбола Грузии

Полузащитник киевского "Динамо" 20-летний Георгий Цитаишвили отказался от украинского гражданства.

Цитаишвили принял решение выступать за сборную Грузии, сообщает сайт местной федерации.

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"Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную. Это моя цель.

Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, посвящу все свое время успеху команды ", - прокомментировал свое решение футболист.

Георгий Цитаишвили находился в системе "Динамо" с 11 лет. Выступал за юношеские и молодежную сборную Украины. Летом 2019-го выиграл молодежный Кубок мира в составе сборной Украины. В финале забил гол. Вторую часть сезона провел на правах аренды в составе "Ворсклы", где в марте получил травму, от которой восстанавливается до сих пор.