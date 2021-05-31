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вторник, 01 июня 2021 06:11

Как сборная Украины тренировалась без Шевченко

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Как сборная Украины тренировалась без Шевченко
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины проводит второй тренировочный сбор в Харькове перед Евро-2020/21.

Национальная команда первые дни сбора провела без наставника команды Андрея Шевченко, который полетел в Португалию на финал Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити".

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Футболисты работали в тренажерном зале, провели тактические и игровые упражнения.

Следующий свой матч сборная Украины проведет 3 июня против Северной Ирландии. Это будет подготовка к Евро-2020/21. Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Национальная команда сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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