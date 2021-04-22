Стало известно, какой город лишат права принимать Евро

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

УЕФА отобрал в Бильбао право принимать матчи Евро-2020/21.

Бильбао не смогло предоставить гарантии допуска зрителей на игры чемпионата. Власти города не согласны с решением УЕФА и намерен требовать компенсацию за нарушение условий договора, сообщает Marca.

В Федерации футбола Испании уверены, что УЕФА согласится перенести матчи из Бильбао в Севилью.

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В Испании должны состояться четыре матча Евро-2020:

Испания - Швеция (14 июня);

Испания - Польша (19 июня);

Словакия - Испания (23 июня);

Один матч 1/8 финала турнира (27 июня).

Евро-2020 пройдет с 11 июня до 11 июля.Турнир будут принимать 12 городов из разных стран. Сборная Украины сыграетна групповом этапе против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Команда Андрея Шевченко первый свой матч проведет в Амстердаме, а две следующие игры на групповой стадии в Бухаресте.