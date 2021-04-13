Стало известно, какой город примет следующий матч сборной Украины

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины проведет следующий матч в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Это будет товарищеский матч во время подготовки к Евро-2020/21 против команды Бахрейна.

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"Я обратился к Андрею Павелко (руководитель Украинской ассоциации футбола. - Gazeta.ua), чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Достигнутые договоренности, поэтому следующие матчи будем играть в Харькове", - рассказал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в комментарии "Футбол NEWS".

Матч между сборными Украины и Бахрейна запланирован на 23 мая. 3 и 7 июня национальная команда сыграет против сборных Северной Ирландии и Кипра. Евро-2020/21 запланирован с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповой стадии сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.