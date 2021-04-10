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суббота, 10 апреля 2021 11:40

Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин

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Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
Бухарест – ближайжий к Украине из столиц Евро город Фото stadiumguide.com

Власти Румынии и Бухареста приняли решение не отправлять болельщиков, которые приедут на матчи Евро-2020, в карантин. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Их пустят если только они предоставят недавно сделанный отрицательный тест на COVID-19 и пробудут в стране не более трех дней.

На групповом этапе чемпионата Европы-2020, который через пандемию коронавируса был перенесен на 2021 год, сборная Украины проведет сразу два матча в Бухаресте. 17 июня на тамошнем Национальном стадионе наша команда сразится с Северной Македонией, а 21 июня сыграет с Австрией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА официально допустил болельщиков на матчи Евро-2020/21

Первую игру Евро-2021 сборная Украины сыграет с командой Нидерландов в Амстердаме. Матч состоится 13 июня. Сборная Украины завоевала путевку на евро, выиграв группу с Португалией и Сербией.

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