Стало известно, каких звезд хочет подписать Хави в "Барселону"

Рахим Стерлинг является одним из лидеров "МС". Фото: Gettyimages.com

Будущий тренер "Барселоны" 41-летний Хави Эрнандес определился с потенциальными кандидатами на усиление команды.

Хави хочет подписать звезд "Баварии" и "Ман Сити", сообщает Diario Sport.

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Речь о вингере "Баварии" и сборной Франции Кинсли Комане и форварде сборной Англии и "Ман Сити" Рахиме Стерлинге.

Срок действующего контракта Кингсли с "Баварией" истекает в 2023 году. Стороны вели переговоры о новом соглашении, но не смогли договориться. Если переговоры не продолжатся, Бавария попытается продать Комана летом, чтобы не потерять его бесплатно. Мюнхенский клуб оценивает футболиста в €55 млн.

Стерлинг входит в шорт-лист "Барселоны". Каталонцы попытаются арендовать англичанина в январе.

"Барселона" осталась без тренера после отставки Рональда Кумана. Исполняющим обязанности тренера стал Серхио Бархуан.

Хави Эрнандес должен возглавить "Барселону" после паузы на матчи сборных. 2 ноября "Барселона" сыграет в рамках четвертого тура ЛЧ против "Динамо". Отчет об игре читайте на нашем сайте.