Стало известно, сколько получит Куман за увольнение из "Барселоны"

Рональд Куман возглавлял "Барселону" с августа 2020 года. Фото: REUTERS

Бывший наставник "Барселоны" Рональд Куман получит солидную сумму за свой уход с должности.

Компенсация нидерландскому тренеру составит €12 млн, сообщает El Pais.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кто будет тренировать "Барселону" в матче с "Динамо"

Каталонцы попали в сложную финансовую ситуацию в результате некомпетентных действий предыдущего руководства. Клуб летом не мог позволить себе дорогие трансферы, а также до последнего оттягивал увольнение тренера, чтобы не платить компенсацию.

Рональда Кумана уволили с должности после трех подряд поражений "Барселоны" в чемпионате Испании. Команда занимает только девятое место в турнирной таблице и выиграла один из трех матчей Лиги чемпионов. Новым наставником "Барселоны" станет легенда клуба Хави Эрнандес.