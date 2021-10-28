"Барселона" запланировала чистку состава после отставки Кумана

Жерар Пике имеет статус лидера "Барселоны". Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" хочет избавиться сразу от четырех звездных игроков после отставки наставника команды Рональда Кумана.

Первая жертва – Люк Де Йонг. После ухода Кумана в форварда не верит никто. "Барселона" арендовала его у "Севильи" на сезон, однако зимой попытается найти Люку новое место работы, сообщает Sport.es.

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В клубе также недовольны игрой трех капитанов команды: Серихо Бускетса, Жорди Альбы и Жерара Пике.

"Барселона" хочет начать строительство нового проекта без привязки к прошлому и планирует расчистить состав. Однако прощание со "священными коровами" при необходимости будет проведено с максимальным уважением.

Рональда Кумана отправили в отставку после провальных результатов "Барселоны" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Новым наставником команды должна стать легенда "Барселоны" Хави Эрнандес. 2 октября "Барселона" сыграет в Киеве против "Динамо". Отчет о матче читайте на нашем сайте.