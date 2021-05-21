Стало известно, какие призовые сборная Украины сможет заработать на Евро-2020/21

Сборная Украины готовится в Харькове к старту Евро. Фото: УАФ

Футболисты сборной Украины смогут хорошо заработать во время Евро-2020/21.

За успешные выступления на турнире можно будет купить больше, чем квартиру в Киеве, рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

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"Все зависит от выступлений. Если будет сверхуспешный выступление, то это будут приличные призовые. Думаю, можно будет купить больше, чем квартиру. Желаю, чтобы ребята хорошо выступили и забрали все возможные призовые.

Конечно, чем дальше пройдут, тем больше призовые ", - рассказал Павелко в эфире "Денисов Time".

Сборная Украины выиграла отборочную группу квалификации на Евро. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Команда Андрея Шевченко на групповой стадии сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. В своей истории национальная команда дважды играла на Евро, но ни разу не выходила из группы.