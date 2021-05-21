Защитник сборной Украины стал чемпионом Бельгии

Защитник сборной Украины 25-летний Эдуард Соболь стал чемпионом Бельгии сезона-2020/21 в составе "Брюгге".

В предпоследнем туре чемпионата "Брюгге" принимал "Андерлехт" Богдана Михайличенко.

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Команды не смогли выявить сильнейшего - 3:3. Ничья позволила "Брюгге" оформить досрочно чемпионский титул.

Соболь и Михайличенко провели на поле полный матч, но ни один украинец не отличился результативными действиями.

Эдуард Соболь выступает в "Брюгге" с лета 2019 года. До того, он играл за чешские "Яблонец" и "Спарта". В Украине начинал выступать за "Металлург" Запорожье, а затем перешел в "Шахтер", где так и не смог выиграть конкуренцию за место в составе. Поэтому на правах аренды играл за "Металлург" Донецк, "Металлист" и "Зарю".

В составе сборной Украины Соболь является дублером Виталия Миколенко на позиции левого защитника.