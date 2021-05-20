Шевченко показал, как нужно подтягиваться игрокам сборной Украины

Главный тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко показал, что находится в прекрасной физической форме.
Во время одного из занятий в тренажерном зале наставник сборной продемонстрировал свои умения подтягиваться на перекладине. Он подошел к турнику и повторил упражнение 6 раз.
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После этого свои спортивные навыки продемонстрировали полузащитник "Динамо" Богдан Леднев и форвард СК "Днепр-1" Артем Довбик. Андрей Николаевич имел претензии к технике выполнения упражнения в обоих футболистов.
Сборная Украины готовится к Евро-2020/21 в Харькове. Пока в расположении сборной отсутствуют легионеры.
Во время подготовки к турниру запланированы три спарринга: 23 мая - с Бахрейном (в 21:00), 3 июня - с Северной Ирландией и 7 июня - с Кипром.
Евро-2020/21 состоится с 11 июня по 11 июля.
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