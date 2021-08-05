Стало известно, как Ребров может покинуть "Аль-Айн" ради сборной Украины

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Главный тренер "Аль-Айна" 47-летний Сергей Ребров попытается покинуть свой клуб ради работы в сборной Украины.

Наставник не может односторонне расторгнуть контракт с клубом, но попытается использовать другую опцию, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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"В контракте Реброва нет пункта, позволяющего уйти при приглашении из сборной. Зато есть нюанс, который предусматривает своего рода испытательный срок, в течение которого стороны присматриваются друг к другу и оставляют за собой право прекратить сотрудничество. Этот пункт и должны активировать при встрече", - написал журналист.

9 августа должны объявить имя нового тренера сборной Украины. Андрей Шевченко покинул национальную команду, потому что не захотел продлевать контракт. Сергей Ребров с начале июня работал с "Аль-Айном". Перед этим возглавлял "Ференцарош", "Динамо" и "Аль-Ахли".