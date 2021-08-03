Шовковский попрощался со сборной Украины

Александр Шовковский три года работал в сборной Украины. Фото: УАФ

Тренер сборной Украины 46-летний Александр Шовковский покинул сборную Украины.

Ассистент Андрея Шевченко объявил о своем уходе из национальной команды вслед за тренером.

"Хочу поблагодарить Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу национальной сборной команды Украины. Хочу поблагодарить президента УАФ Андрей Павелко, который поддержал мою кандидатуру. Гранде Мауро Тасотти, Андреа Малдера, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини, Педро Луис Харо! Это были фантастические три года , где я работал с профессионалами своего дела.

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Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций к фантастическому выступления в квалификации к Евро-2020, где в финальной части получили исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы!

Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период от медицинского персонала в административный. И я уверен, что работа нашего тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления нашей национальной дружины ", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

31 июля Андрей Шевченко покинул сборную Украины. Наставник не захотел продлевать контракт с УАФ. На Евро-2020/21 сборная Украины вышла в 1/4 финал. Это лучший показатель в истории сборной. Шовковский присоединился к сборной Украины летом 2018 года. Это его первый опыт работы тренером.