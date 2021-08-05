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четверг, 05 августа 2021 13:24

Павелко хочет видеть Маркевича новым тренером сборной Украины

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Павелко хочет видеть Маркевича новым тренером сборной Украины
Мирон Маркевич пять лет был без тренерской работы. Фото: Dynamo.kiev.ua

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко хочет видеть 70-летнего Мирона Маркевича новым тренером сборной Украины.

Руководитель УАФ предложил Маркевичу возглавить главную команду страны, но пока стороны не пришли к общему знаменателю. Главный камень преткновения - сроки договора, пишет Sport.ua.

Павелко хочет, чтобы Маркевич поработал со сборной до конца нынешнего года (до завершения отбора на Кубок мира-2022. - Gazeta.ua), а тренер хочет контракт до конца 2024 года.

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Если руководителю УАФ не удастся убедить главу Комитета сборных, есть и запасной вариант - Алексей Михайличенко, который готов возглавить национальную сборную на условиях руководства федерации.

Некоторые члены исполнительного комитета УАФ настаивают на приглашении иностранного специалиста. Однако они в меньшинстве.

Что же касается кандидатуры Сергея Реброва, то в настоящее время ее в УАФ не рассматривают - в связи с занятостью наставника и очевидными сложностями при одностороннем разрыве контракта с эмиратской стороной.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины 31 июля. Наставник не захотел продлевать контракт, который завершился.

Шевченко пять лет возглавлял сборную. За это время вывел национальную команду на Евро-2020/21.

Исполком УАФ выберет нового тренера сборной Украины 9 августа.

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