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Хотели урезать зарплату - назвали причину ухода Шевченко из сборной Украины

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Хотели урезать зарплату - назвали причину ухода Шевченко из сборной Украины
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Андрей Шевченко имели финансовые разногласия, поэтому не подписали новый контракт.

Руководители УАФ хотели уменьшить зарплату наставнику в два раза, сообщает Sport.ua.

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Футбольной ассоциации не нравилось, что Шевченко проводит большую часть времени за рубежом. Наставник не принял предложение об уменьшении зарплаты и покинул пост.

Зарплата Шевченко в сборной Украины по предварительному контракту была около $700 тыс. в год.

1 сентября сборная Украины сыграет в матче квалификации Кубка мира против Казахстана.

Главными претендентами на пост тренера сборной Украины является Мирон Маркевич и Сергей Ребров.

На Евро-2020/21 сборная Украины дошла до 1/4 финала, где разгромно проиграла Англии.

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Дата
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