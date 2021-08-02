Ребров прошел тренерскую школу. Этим отличается от Шевченко - Несенюк

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Украинский тренер 44-летний Андрей Шевченко покинул сборную Украины.

Наставник не захотел продлевать контракт до завершения Кубка мира. в Катаре.

"От Андрея Шевченко, который бы мог после Евро-2020 красиво передать свой пост бывшему партнеру по нападению сборной, Сергей Ребров отличается так же, как отличался от коллег музыкант из старой миниатюры о одесский похоронный оркестр, в отличие от них, знал ноты. Ребров, в отличие от Шевченко, прошел настоящую тренерскую школу. Он начинал в "Динамо" одним из многочисленных ассистентов тренера, а затем дважды привел команду к чемпионскому титулу. Неслучайность своего успеха Сергей доказал в Венгрии, сделав "Ференцварош" трижды чемпионом, и выведя команду в Лигу чемпионов. И все это без кумовьев - исключительно при небольшом содействии хорошо известного футбольного агента венгерского происхождения.

Кроме принятия решения Андрею Павелко следует еще и уговорить Реброва оставить ради сборной очень финансово выгодную должность тренера никому не известной арабской команды. Мотивом будут, конечно, не деньги - в национальную сборную зовут не всех! Другое дело, что "предшественники" практически не оставили новому тренеру сборной Украины шансов на выход в финальный турнир Кубка мира. Можно лишь повторить "подвиг Фоменко", который возглавил сборную упомянутого уже в 2012 году после Блохина, который неожиданно покинул команду, и практически из безнадежной ситуации вывел ее в плей-офф, где наши минимально уступили французам.

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Реально ли это сделать Сергею Реброву или кому-то другому, или вряд ли? Думаю, что побеждать Финляндию, Казахстан и Боснию украинцы просто обязаны. Ничего сложного - нужно лишь не тащить в сборную неизвестно кого по "квоте" всем известного клуба. Вспомните футболиста Судакова, которого Шевченко начал этой весной неожиданно выпускать на поле в матчах сборной, увидев в этом футболисте очень глубоко спрятанный талант. Теперь тот Судаков не попал даже в заявку на последний матчи "Шахтера" в чемпионате Украины! И это лишь один из примеров выдающейся работы предыдущего тренерского штаба сборной во главе с Шевченко. Поэтому когда этого не делать, то второе место и шанс на плей-офф у нас еще сохраняется. А дальше уже как повезет ", - написал журналист Николай Несенюк.

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